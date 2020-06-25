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    ДТП з потерпілими у Борисполі: Toyota протаранила Honda (фото)

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    В результаті ДТП постраждала огорожа приватного будинку - ДТП з потерпілими у Борисполі: Toyota протаранила Honda (фото)
    В результаті ДТП постраждала огорожа приватного будинку
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій Toyota потрапив до лікарні

    У середу, 24 червня, у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Аварія трапилася на вулиці Сергія Камінського.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Прибувши на місце події, інспектори побачили два транспортні засоби: Toyota Avensis та Honda Accord. За попередніми даними, водій Toyota не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1. «дати дорогу» та здійснив зіткнення з автомобілем Honda, водій якого рухався головною дорогою.

    Внаслідок автопригоди водій Toyota отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до Бориспільської лікарні.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

    23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.

    За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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