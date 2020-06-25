ДТП з потерпілими у Борисполі: Toyota протаранила Honda (фото)



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В результаті ДТП постраждала огорожа приватного будинку Фото: Патрульна поліція Київської області

Водій Toyota потрапив до лікарні

У середу, 24 червня, у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Аварія трапилася на вулиці Сергія Камінського.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Прибувши на місце події, інспектори побачили два транспортні засоби: Toyota Avensis та Honda Accord. За попередніми даними, водій Toyota не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1. «дати дорогу» та здійснив зіткнення з автомобілем Honda, водій якого рухався головною дорогою.

Внаслідок автопригоди водій Toyota отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до Бориспільської лікарні.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.

За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.