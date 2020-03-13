У Києві можуть заборонити фото з тваринами



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Надання фотопослуг з тваринами каратиметься штрафом

У Київраді розроблено проєкт рішення «Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві». У разі його ухвалення фотографування з тваринами буде розцінюватись, як жорстоке поводження та каратися штрафами від двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ініціатор цього проєкту - депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

«Головному управлінню Національної поліції м. Києва рекомендувати активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення з метою недопущення жорстокого поводження з тваринами на території міста Києва», - йдеться у документі.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що надання фотопослуг з тваринами є неприйнятними у багатьох країнах Європи.

«У переважній кількості європейських країн такі дії є неприпустимим та неприйнятними, оскільки тваринам мають бути забезпечені належні умови утримання. Натомість, діями щодо ігнорування інтересів тварин, яких експлуатують для отримання прибутку, ми паплюжимо європейські цінності щодо захисту навколишнього природнього середовища та даємо приклад, зокрема, і майбутнім поколінням, прийнятності жорстокого поводження з тваринами», - повідомляється у документі.

Проєкт рішення буде включено до порядку денного найближчого засідання Комісії з питань екологічної політики. Після його підтримки членами комісії він буде поданий на розгляд сесії Київської міської ради.