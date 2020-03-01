У Сумах собака врятував літню жінку, що впала у 3-метровий погріб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники ДСНС, використовуючи спеціальне спорядження, оперативно підняли жінку на поверхню та передали медикам

Собака щосили привертав до себе увагу і показував, що потрібно йти за ним

У Сумах завдяки собаці рятувальники вчасно прийшли на допомогу 60-річній жінці, що впала в 3-х метровий погріб.

Про це з посиланням на пресслужбу МВС повідомляє Еспресо.TV.

«28 лютого о 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сумах, по вул. Низівська, на території приватного домоволодіння, на дно 3-х метрового погребу впала жінка 1960 року народження. Для надання допомоги, до місця події виїхало відділення чергового караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, жінка пішла до сарая, і коли почала спускатись до льоха – під нею зламалась драбина і вона впала. Донька, яка була зовні і збиралась на роботу, не могла почути криків та прийти на допомогу. Проте жінку почула домашня улюблениця Баффі, яка прибігла до доньки.

«Собака щосили привертав до себе увагу і показував, що потрібно йти за ним. Вже через лічені хвилини, завдяки Баффі, жінка була у сараї, з дна погребу якого долинав голос її мами. Співробітники ДСНС, використовуючи спеціальне спорядження, оперативно підняли її на поверхню та передали медикам», – наголосили у в МВС.

Нагадаємо, у Києві запрацював готель для котів.

Читайте також: