У київському зоопарку прокинулися ведмеді (відео)
Ведмеді радіють весняному теплу
У столичному зоопарку після зимової сплячки прокинулися бурі ведмеді.
Про це повідомляє Київський зоопарк на своїй сторінці у Facebook.
«Весняна погода тішить мешканців Київзоо теплом та яскравими квітами! Особливо цьому радіють наші ведмедики! Вони вже прокинулись від зимового сну та вийшли прогулянку!» - йдеться в повідомленні.
На оприлюдненому відео ведмеді вийшли на прогулянку у вольєр. Спочатку вони були трохи сонні і обережно все роздивлялися навкруги, адже за час їхнього сну у вольєрі зробили невеликий ремонт.
Та згодом ведмеді почали гратися і бігати по вольєру.
Київзоо запрошує відвідувачів подивитися на цих милих пустунів.
Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами.
Нагадаємо, в 2019 році Київському зоопарку виповнилося 110 років. Він значно молодше Харківського (відкритий в 1895 р) і трохи – Миколаївського (відкритий в 1901 р). За 100 років з хвостиком Київський зоопарк очолювали аж 29 директорів.