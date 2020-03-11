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    У київському зоопарку прокинулися ведмеді (відео)

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    Ведмеді гуляють у вольєрі - У київському зоопарку прокинулися ведмеді (відео)
    Ведмеді гуляють у вольєрі
    Фото: скріншот відео

    Ведмеді радіють весняному теплу

    У столичному зоопарку після зимової сплячки прокинулися бурі ведмеді.

    Про це повідомляє Київський зоопарк на своїй сторінці у Facebook.

    «Весняна погода тішить мешканців Київзоо теплом та яскравими квітами! Особливо цьому радіють наші ведмедики! Вони вже прокинулись від зимового сну та вийшли прогулянку!» - йдеться в повідомленні.

    На оприлюдненому відео ведмеді вийшли на прогулянку у вольєр. Спочатку вони були трохи сонні і обережно все роздивлялися навкруги, адже за час їхнього сну у вольєрі зробили невеликий ремонт.

    Та згодом ведмеді почали гратися і бігати по вольєру.

    Київзоо запрошує відвідувачів подивитися на цих милих пустунів.

    Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами.

    Нагадаємо, в 2019 році Київському зоопарку виповнилося 110 років. Він значно молодше Харківського (відкритий в 1895 р) і трохи – Миколаївського (відкритий в 1901 р). За 100 років з хвостиком Київський зоопарк очолювали аж 29 директорів.

     

    Київ зоопарк тварини
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