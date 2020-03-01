На Львівщині підліток проповз 20 метрів покинутою теплотрасою і дістав опіки, рятуючи собаку



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Мені було шкода тварину, вона також, як і ми хоче жити – школяр Максим Василишин Скріншот з відео

Півтори години хлопчик пробирався вузьким тунелем теплотраси

У місті Пустомити Львівської області 13-річний хлопець, наражаючи себе на небезпеку, врятував собаку, який застряг у теплотрасі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Як зазначається, школяр Максим Василишин із друзями повертався зі школи і почував, як жінка благає про допомогу. Після чого хлопець підійшов до жінки та з’ясував, що пес застряг у теплотрасі. У результаті цього максим взяв мобільний телефон, включив ліхтарик та поліз рятувати тварину.

«Не було місця, там були кістки різних щурів, мишей, інших тварин, які померли. Я почав дуже пітніти, мені було дуже гаряче. Я почав захекуватися, Повітря було на нулі… Я до кінця не хотів виходити, я собі в думках робив діло, ніби казав собі сам: «поки я його не витягну, я не хочу звідси вилазити»,- розповів Максим.

Так, приблизно півтори години хлопчик пробирався вузьким тунелем теплотраси завдовжки 20 метрів. Унаслідок цього дитина отримала опіки рук.

«Руки просто попалив, зараз вони вже відновлюються… Ввечері мама помазала мені їх маззю, перемотала бинтом. Наступного дня вже не так пекло. Мені було шкода тварину, вона також, як і ми хоче жити», – зазначив школяр.

У результаті цього керівництво обласної ДСНС нагородило Максима грамотою за героїзм. Попри це рятувальники попередили, що такі вчинки смертельно небезпечні. У зв’язку з цим, фахівці закликали не наражати дітей на небезпеку, а одразу звертатися за допомогою до екстрених служб.

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