У Києві на хабарі затримали посадовця «Київводоканалу»

Також затримано двох посередників

Правоохоронці викрили злочинну схему ухилення сплати штрафних санкцій та осіб, які її організували. Про це інформує прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, повідомляє «Главком».

«Поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів ПрАТ «Київводоканал» через своїх посередників організував додатковий спосіб заробітку грошей, за який передбачена кримінальна відповідальність. За певну винагороду він «закривав» очі на правопорушення та не вживав заходів адміністративного впливу відносно суб'єктів господарювання. Зокрема, за не нарахування штрафних санкцій за скидання до каналізаційної мережі стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднювальних речовин», - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що 29 січня оперативники управління захисту економіки в місті Києві, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали посадовця Прат «Київводоканал» та двох його «помічників». Вони одержали неправомірну вигоду на загальну суму 173 тисяч гривень. Частину неправомірної вигоди отримали у вигляді комп’ютерної та побутової техніки, вартість якої 140 тисяч гривень, а частину у вигляді грошей – 33 тисячі гривень.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.