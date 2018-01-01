Стрілянина біля лотереї у Києві: Двом затриманим оголосили підозру

Підозрювані застрелили охоронців закладу

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві двом чоловікам, яких затримали у справі про стрілянину, яка сталася 29 січня у Шевченківському районі Києва у «Нацональній лотереї». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. «За підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано двох осіб.



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Фото: УНІАН Місце стрілянини у Києві

Підозрювані застрелили охоронців закладу

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві двом чоловікам, яких затримали у справі про стрілянину, яка сталася 29 січня у Шевченківському районі Києва у «Нацональній лотереї». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«За підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано двох осіб. Їх дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зараз вирішується питання щодо обрання відносно затриманих міри запобіжного заходу. Розслідування триває.

Нагадаємо, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав тяжке поранення. Згодом стало відомо, що помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці. Також, співробітники карного розшуку поліції Києва затримали другу підозрюваного, який стріляв в чоловіка під час конфлікту на Берестейській.

30 січня стало відомо, що один з учасників стрілянини біля лотерейного кіоску в районі метро «Берестейська» у Києві зізнався у вбивстві.



