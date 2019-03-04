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    У Києві на карантин закрито чотири школи (список)

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    У Києві на карантин закрито чотири школи (список)

    В 11 столичних школах навчальний процес призупинено частково

    За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 15 школах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Зокрема, навчання призупинено повністю у 4-х закладах загальної середньої освіти, частково – у 11 закладах», – уточнив він.

    Так, за його словами, освітній процес призупинено:

    • Деснянський район – усього 1 заклад (частково);
    • Дніпровський район – усього 3 заклади, з них: 2 – повністю, 1 – частково;
    • Подільський район – усього 2 заклади, з них: 1 – повністю, 1 – частково;
    • Святошинський район – усього 6 закладів (частково);
    • Солом’янський район – усього 2 заклади (частково);
    • Шевченківський район – усього 1 заклад (повністю).

    Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Як повідомлялося, у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, за 9-й тиждень 2019 року дітей захворіло – 8 019 осіб (зростання на 3,2%), дорослих – 4 462 особи (зниження на 4,3%).

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