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    У Києві на коронавірус захворіла столітня жінка

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    Минулої доби&nbsp;до лікарень столиці госпіталізували 124 хворих на коронавірус - У Києві на коронавірус захворіла столітня жінка
    Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 124 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    На коронавірус хворіють як малолітні діти, так і люди, яким за 90 років

    За минулу добу в Києві виявили 611 хворих на коронавірус, серед яких 334 жінки і 255 чоловіків. Зокрема, серед хворих є столітня жінка. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «611 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в місті 4750 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 197968», – повідомив Кличко.

    Захворіли:

    • 334 жінки віком від 18 до 100 років,
    • 255 чоловіків віком від 18 до 94 років,
    • 7 дівчаток від двох до 17 років,
    • 15 хлопчиків від одного до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 124 хворих на коронавірус, а також 145 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1303 людини. Загалом коронавірус подолали 126 618 мешканців столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 112, у Деснянському – 71 та в Дніпровському районі – 69.

    Як повідомлялося, 6 травня у Києві зроблено 6026 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 3557 вакцинацій.

    Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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