Коронавірус не відступає: у Києві знову понад 600 нових хворих за добу

В останні дні до лікарень столиці госпіталізують близько 300 осіб, хворих на коронавірус або з підозрою на Covid-19

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 30 осіб

За минулу добу, 6 травня, у Києві коронавірус виявлено у 611 людей. Це на 11 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 5 травня було 622 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 197968 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 126618 осіб (за добу 6 травня – 1303),

померли 4750 осіб (за добу 30).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 119854 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 366 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 126 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 104067 осіб (за добу 6 травня – 1420),

померли 2458 людей (за добу 30).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2105428 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 травня зафіксовано 8404 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 6 травня у Києві зроблено 6026 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 3557 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 5 травня в Києві виявили 622 хворих на коронавірус, померли 23 особи.

Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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