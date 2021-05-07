Вакцинація в Україні: кількість щеплень від ковіду зросла у півтора раза

Найбільше вакцинованих – у Києві, Дніпропетровській та Київській областях

6 травня в Україні проведено майже 38 тисяч щеплень від Covid-19

За 6 травня 2021 року в Україні було щеплено від коронавірусу 37 967 осіб. Про це свідчать оперативні дані моніторингу вакцинальної кампанії від Covid-19.

Зокрема, отримали 1 дозу – 37 958 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб.

Найбільше вакцинованих – у Києві (6026), Дніпропетровській (4358) та Київській (3557) областях.

Щеплено вакциною Ковішелд – 680 осіб, вакциною Коронавак – 2 888 осіб, вакциною Комірнаті – 2 142 осіб, вакциною Астразенека – 32 257 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 822 196 щеплень. Було щеплено 821 770 осіб: отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, 5 травня в Україні вакцинували понад 24 тисячі людей.

За всю кампанію з вакцинації найбільше українців щепили 29 квітня. Тоді першу дозу вакцини отримали 73 256 людей, другу – 120.