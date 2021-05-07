Коли вколять другу дозу? МОЗ оприлюднив дати щеплень по кожній з вакцин

11 травня має розпочатись щеплення другою дозою вакцини Coronavac

Протягом травня в Україні почнуть вводити другу дозу вакцини від коронавірусу тим, хто вже отримав перше щеплення. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 822 196 людей. З них 480 тисяч – вакциною AstraZeneca/CoviShield, 67 тисяч – вакциною Sinovac/Coronavac, 49 тисяч – вакциною Pfizer, 225 тисяч – вакциною AstraZeneca-SKBio.

«Ковішилдом почали щеплювати 24 лютого, друге щеплення має початися 19 травня. Вакциною Coronavac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. Вакциною Pfizer почали 18 квітня, інтервал три тижні, тому друге щеплення має початися 9 травня», – сказав Ляшко.

Тих, кого у квітні почали вакцинувати корейською AstraZeneca-SKBio, друге щеплення очікує через три місяці влітку.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії дві дози вакцини отримали тільки 428 осіб. Зазначимо, що темпи вакцинації в Україні поки що дуже низькі, однак вчора стався певний прорив. За 6 травня в Україні було щеплено від коронавірусу 37 967 осіб. Найбільше вакцинованих – у Києві (6026), Дніпропетровській (4358) та Київській (3557) областях.

Від початку кампанії проведено усього 822 196 щеплень. Було щеплено 821 770 осіб: отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, 5 травня в Україні вакцинували понад 24 тисячі людей.

За всю кампанію з вакцинації найбільше українців щепили 29 квітня. Тоді першу дозу вакцини отримали 73 256 людей, другу – 120.

До слова, KSE підрахувала, наскільки в Україні недовиконали план вакцинації від ковіду.

Також стало відомо, коли в Україну прибудуть перші 4 млн доз вакцини Novavax.