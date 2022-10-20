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У Києві на Північному мосту частково буде обмежений рух: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві на Північному мосту частково буде обмежений рух: названа причина
фото з відкритих джерел

Дорожники оновлюють півтори смуги у кожному напрямку

У Києві на мосту через р. Десенка буде частково обмежений рух транспорту джо 26 листопада. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На мосту через р. Десенка (продовження Північного мосту) частково обмежено рух до 26 листопада. На мосту розпочався поточний ремонт. Дорожники оновлюють півтори смуги у кожному напрямку (крайні праві смуги). Зокрема, буде влаштовано нову гідроізоляцію та асфальтове покриття. Під час робіт рух мостом частково обмежено», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у  столиці тимчасово змінений графік руху транспорту

Нагадаємо, на всіх автобусних маршрутах столиці тепер можна розрахуватись за допомогою банківської картки або гаджета з технологією NFC. Як повідомлялося, з 14 липня 2021 року в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

Теги: Київавтодор ремонт Київ дороги

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