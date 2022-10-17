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У столиці тимчасово змінений графік руху транспорту (список) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У столиці тимчасово змінений графік руху транспорту (список) 
Влада Києва просить без потреби не їхати в місто 
фото з відкритих джерел

Кілька вулиць у Києві перекриті після ранкової атаки рашистів

У центрі столиці у понеділок, 17 жовтня, перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць. У зв’язку з цим змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє «Київпастранс».  

Зокрема, передбачено такі зміни:  

  • тролейбуси № 3 курсують за маршрутом тролейбусу № 40;
  • тролейбуси №№ 12, 14 рухаються до перетину вулиць Симона Петлюри та вулиці Саксаганського;
  • автобус № 69 – від вулиці Литвиненко-Вольгемут до площі Петра Кривоноса;
  • автобуси №№ 24, 50, 114 курсують до перетину вул. Симона Петлюри та вулиці Саксаганського.

Нагадуємо, що міська влада закликає не виїжджати у середмістя без гострої потреби. 

Як відомо, сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги. 

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами перебувають люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

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Теги: транспорт Київ Київпастранс влада

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