Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині почалися відключення електрики: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
На Київщині почалися відключення електрики: подробиці
фото з відкритих джерел

Очікується, що відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж чотири години

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК «Укренерго» впровадив стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК «Київські електромережі».

«Відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00», – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.

Раніше «Укренерго» заявило, що в центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр компанії вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. «Укренерго» закликає мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії.

Сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

Теги: електроенергія Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні по всій території України можливі відключення електроенергії
Відключення електрики по Україні: що відомо і як приготуватися
Сьогодні, 09:07
Захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті
Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
Сьогодні, 04:54
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
Сьогодні, 09:57

Новини

На Київщині почалися відключення електрики: подробиці
На Київщині почалися відключення електрики: подробиці
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)
Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)
У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
183 млн грн на добудову мосту. Столична влада прокоментувала претензії прокуратури
183 млн грн на добудову мосту. Столична влада прокоментувала претензії прокуратури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
23K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
13K
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
10K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
10K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
9955
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 

Новини

Зеленський поговорив із президентом Німеччини та анонсував гарні новини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту