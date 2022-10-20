На Київщині почалися відключення електрики: подробиці

Очікується, що відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж чотири години

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК «Укренерго» впровадив стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК «Київські електромережі».

«Відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00», – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.

Раніше «Укренерго» заявило, що в центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр компанії вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. «Укренерго» закликає мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії.

Сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.