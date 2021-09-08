50% киян отримали щеплення від Covid-19 – КМДА

Пункти вакцинації у столиці працюють на базі медичних закладів

Щеплення від Covid-19 вже зробили 50% киян. При цьому, завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, пише пресслужба КМДА.

«Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також – свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян. За що всім велика подяка», – зазначила Валентина Гінзбург.

Валентина Гінзбург нагадала, що наразі у Києві створено всі умови для зручної та швидкої вакцинації від Covid-19. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації. Функціонує у щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних вакцинальних пунктів.

«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тож не зволікайте. Оберіть зручну для себе локацію та вакцинуйтеся!» – закликала директорка Департаменту.

Також Валентина Гінзбург зазначила, що щеплення від Covid-19 вже зробили 50% киян від офіційної кількості населення міста.

«Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від Covid-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути», – підсумувала Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, станом на 30 серпня у Києві проти коронавірусу щеплено понад 1,3 мільйона мешканців.