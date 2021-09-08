З наступного тижня у Києві можуть посилити карантин – ЗМІ

В деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в «жовту» зону

Офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину у Києві поки немає

У Києві вже з 13 вересня можуть посилити карантин. Про це повідомляє «Апостроф».

У деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в «жовту» зону та буде посилений карантин.

«На зборах, які відбулися онлайн, вчителька повідомила нам, що з понеділка у Києві буде жовтий рівень карантину. Як сказала нам вчителька, їй повідомили інформацію на педагогічній раді», – розповіли батьки школярки однієї зі столичних шкіл.

Зазначимо, що поки що немає офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину у Києві.

У «жовтій» зоні заборонено: