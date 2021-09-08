З наступного тижня у Києві можуть посилити карантин – ЗМІ
Офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину у Києві поки немає
У Києві вже з 13 вересня можуть посилити карантин. Про це повідомляє «Апостроф».
У деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в «жовту» зону та буде посилений карантин.
«На зборах, які відбулися онлайн, вчителька повідомила нам, що з понеділка у Києві буде жовтий рівень карантину. Як сказала нам вчителька, їй повідомили інформацію на педагогічній раді», – розповіли батьки школярки однієї зі столичних шкіл.
Зазначимо, що поки що немає офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину у Києві.
У «жовтій» зоні заборонено:
- проведення масових заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
- відвідування шкіл, у яких не вакциновано як мінімум 80% персоналу, або в яких понад 50% учнів і персоналу знаходяться на самоізоляції;
- проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів);
- роботу спортзалів і фітнес-центрів із заповненістю більше, ніж одна людина на 10 кв. метрів, басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для груп.
- Перебувати в громадських будівлях і спорудах, а також в громадському транспорті без правильно надітих масок;
- перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу;
- самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації;
- іноземцям та особам без громадянства - перетинати кордон без страховки на випадок захворювання коронавірусом або приміщення на обсервацію;
- перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства старше 12 років без негативного або експрес-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до цього, або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, схваленими ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях;
- перетин кордону іноземцями, які підлягають самоізоляції, без встановленого додатка Вдома;
- перетин іноземцями та особами без громадянства КПВВ між підконтрольними та окупованими територіями України в обох напрямках без страхового поліса, який покриває витрати на лікування коронавірусу, крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні та співробітників представництв офіційних міжнародних місій та організацій, у яких є представництва в Україні.
- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж кількість місць для сидіння;
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і понад чотирьох осіб за столом (без урахування дітей до 18 років), відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, що закривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та / або напоїв);
- діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, якщо в них не нанесені маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту або немає контролю за їх використанням, або не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);
- відвідування пунктів (місць) тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у таких пунктах;
- відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім'ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) закладів та установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ та організацій, що надають соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім закладів та установ, що надають соціальні послуги;
- надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.