Інспектори благоустрою Києва влітку зафіксували майже 10 тисяч порушень

Комунальні служби міста постійно наводять лад на балансових територіях, але несанкціонованого складування відходів столичні інспектори все ще фіксують багато

Щодо власників тимчасових споруд складено понад пів тисячі адміністративних протоколів, за якими накладено штрафи

Щойно встановлені споруди, літні майданчики, , відсутність урн та неприбране сміття – такі порушення найчастіше фіксували столичні інспектори благоустрою цього літа. Як повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, фахівці внесли майже 10 тисяч приписів та склали понад 800 адміністративних протоколів, пише пресслужба КМДА .

«Підбиваючи підсумки літа, на жаль, вимушений констатувати, що роботи в інспекторів не стає менше. Майже 3 тисячі приписів інспектори внесли щодо нововстановлених МАФів, аби перевірити їхню законність. Щодо власників тимчасових споруд складено понад пів тисячі адміністративних протоколів, за якими накладено штрафи. Багато було порушень щодо сезонних майданчиків біля закладів харчування: внесли понад 600 приписів та склали до пів сотні протоколів», – повідомив Тимур Ткаченко.

Він додав, що комунальні служби міста постійно наводять лад на балансових територіях, але несанкціонованого складування відходів столичні інспектори все ще фіксують багато. Стосовно сміття – понад 580 приписів та майже 70 адмінпротоколів.

«Загалом у Києві працюють близько 120 інспекторів, за кожним із яких закріплена окрема локація. Їхня задача – контролювати стан вулиць нашого міста та фіксувати порушення. Закликаю балансоутримувачів та всіх мешканців дотримуватись правил благоустрою та дбати про чистоту столиці. Це відповідальність кожного з нас», – зазначив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві проводяться щоденні рейди з виявлення осередків несанкціонованої торгівлі, нелегальних літніх майданчиків, кіосків та автомагазинів без дозвільної документації. Разом із тим інспектори благоустрою фіксують масові сезонні порушення: незаконна сезонна торгівля, невчасно прибране сміття, нескошену на газонах траву тощо.