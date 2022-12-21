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У Києві найгірша ситуація зі світлом в Україні: в чому проблема

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві найгірша ситуація зі світлом в Україні: в чому проблема
Ситуація зі світлом в Києві найскладніша
фото ілюстративне

Енергетична ситуація у столиці може погіршитися у разі нових російських атак

У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Як розповів Коваленко, у Києві є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, є такі, які зі світлом 2-3 години на добу, а деякі райони взагалі без світла з останнього російського обстрілу.

«Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання... Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль», – пояснив він.

Гендиректор Yasno зазначив, що ситуацію ускладнює і те, що електромережі Києва «не лінійні і не завжди логічні» з точку зору мапи та районів.

«Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація», – зазначив Коваленко.

Він додав, що енергетики працюють над відновленням електромереж, а також над новими схемами заживлення. Однак ситуація може погіршитися у разі нових російських атак.

«Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема заживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися», – додав гендиректор Yasno.

Напередодні «Укренерго» повідомляло, що наразі у столиці електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Теги: Укренерго місто Київ

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