Кличко назвав кількість памʼяток, що потребують захисту

Десята частина обʼєктів критичної спадщини знаходиться під загрозою

Із понад трьох тисяч памʼяток, що знаходяться у Києві, близько 10% перебуває у незадовільному стані. Про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження», – сказав він.

Кличко додав, що ці будівлі були приватизовані з 1990 по 2000 рік, і власники «навмисно доводять до такого стану, чи пожежа, чи руйнуються, а потім вони зносять і ставлять на місці історичного будинку хмарочос, роблять бізнес-проєкт та заробляють гроші».

«Має закон бути. Людина, яка має у приватній власності пам’ятку архітектури, повинна зробити всі ремонтні роботи і привести у нормальний вигляд. Якщо вона не робить цього, місто повинне мати можливість по балансовій вартості цього будинку його забрати і чи саме місто повинне зробити, чи віддати відповідальним людям», – заявив Кличко.

Раніше Віталій Кличко звинуватив керівництво Міністерства культури та інформаційної політики України у затягуванні розгляду переліку об’єктів, які Департамент охорони культурної спадщини столиці щорічно подає до відомства. Тільки за останніх три роки місто направило 32 подання про занесення до Держреєстру памʼяток більш як півтори тисячі пам'яток, проте Міністерство за цей час ухвалило рішення тільки щодо 23 об’єктів, два з яких визнали такими, що не підлягають внесенню. Така позиція Мінкульту призводить до того, що столиця втрачає пам’ятки культури, а місто не може розпочати реставраційні роботи там, де це необхідно, підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. Але 27 квітня особняк Баккалинського було внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.