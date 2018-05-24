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    У Києві оголошено карантин через скажену собаку

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    У Києві оголошено карантин через скажену собаку

    Карантин оголошено у мікрорайоні Биківня

    Київська міська державна адміністрація оголосила карантин у мікрорайоні Биківня Деснянського району через виявлений сказ у собаки.

    Про це сказано в протоколі зборів спеціальної комісії.

    Відповідно йому, зона мікрорайону, обмежена вулицею Жукова й проспектом Броварським, визнана зоною підвищеної небезпеки і в ній оголошений карантин.

    Карантинні обмеження будуть зняті через 2 місяці після останнього виявленого випадку захворювання тварин сказом.

    Як повідомлялося раніше, у лісах Київської області у зв’язку з теплою і сухою погодою активізувалися вужі і змії.

    Джерело: Українські новини

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