У Києві оголошено вирок наркодилеру, який збував кокаїн через таксі

Щоб приховати заборонені речовини, фігурант ховав зіп-пакети з кокаїном між сторінками звичайного журналу

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок 22-річному киянину, який організував збут кокаїну та МДМА через службу доставки таксі. За скоєне юнак проведе за ґратами шість років із конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час передачі водієві таксі чергової посилки. Щоб приховати заборонені речовини, фігурант ховав зіп-пакети з кокаїном між сторінками звичайного журналу.

Суд призначив фігуранту справи покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України

Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські вилучили додаткові партії кокаїну та МДМА, електронні ваги, пакувальні матеріали та інші речові докази.

Наркотики та гроші, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України

На підставі зібраних слідчими доказів суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин) та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Нагагаємо, перед столичним судом постане чоловік, який збував наркотики й психотропи та влаштовував «тематичні вечірки» для своїх знайомих. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідством встановлено, що 50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці, які надалі збував своїм знайомим особисто – з рук у руки.