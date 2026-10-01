Атака дронів на Південний міст у Києві: рух метро та транспорту тимчасово припинено

Два російські дрони влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві

Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» вже розпочали обстеження стану мостової споруди

У Києві ворожі безпілотники завдали удару поблизу опорної частини Південного мосту. У зв'язку з цим рух транспорту спорудою тимчасово перекрито. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили», – зазначив Кличко.

За словами мера столиці, фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» вже розпочали обстеження стану мостової споруди після ворожих влучань для оцінки пошкоджень та безпеки подальшої експлуатації.

Раніше повідомлялося, що у Києві ворожий безпілотник влучив у огорожу біля проїзної частини Південного мосту. Вибух стався безпосередньо під час руху мостовим перегоном потяга метрополітену.

Момент влучання у Південний міст потрапив на відео.

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Попри надзвичайну ситуацію, потяг продовжив рух і успішно доїхав до станції «Видубичі» на правому березі, де пасажирів висадили з вагонів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

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Також у мережі оприлюднили кадри влучання ворожого безпілотника у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці. На відео зафіксовано момент прицільного удару окупантів по цивільному навчальному закладу 1 жовтня 2026 року.