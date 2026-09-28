«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй

Керманич «синьо-жовтих» першим ділом підтримав українців

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера підбив підсумки поєдинку Ліги націй проти національної команди Грузії (0:0). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MEGOGO.

Перед аналізом виступу власних підопічних італієць солідаризувався з киянами. Він відреагував на чергові ворожі атаки на столицю України. У понеділок росіяни знову спрямували удари на низку об'єктів у місті.

«Перед тим, як говорити про матч, я хотів би обійняти столицю України Київ, яка сьогодні піддалася бомбардуванням країною-терористкою Росією. Ми зараз разом із людьми в Києві та Україні», – заявив Мальдера.

Сам поєдинок італійський тренер назвав непростим. На виступ «синьо-жовтих» вплинула широка ротація. Тренерський штаб провів 10 замін у стартовому складі в порівнянні з попереднім матчем.

«Це був важкий матч. Було складно побудувати команду з такою кількістю змін. Суперник нас поважав, тож сьогодні треба було грати дисципліновано. Команда проявила характер і боролася на полі. Тепер я зосереджений на наступному поєдинку», – розповів Мальдера.

Збірна України набрала чотири очки в двох турах Ліги націй. Принаймні тимчасово «синьо-жовті» вийшли в одноосібні лідери групи 2 Дивізіону B турніру. Наступний матч підопічні італійця зіграють 2 жовтня проти Північної Ірландії у словацькій Трнаві.

До слова, фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй. Ультрас підготували банер із написом «Сухумі – це Сакартвело». Також українські вболівальники виконали такий же «заряд» на трибунах.

Нагадаємо, вінгер Зубков уперше став капітаном збірної України в Лізі націй. Він вивів національну команду з пов'язкою на матч проти збірної Грузії. За «синьо-жовтих» українець дебютував у 2020 році.

