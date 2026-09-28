Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй
Андреа Мальдера згадав про обстріли столиці
фото: УАФ

Керманич «синьо-жовтих» першим ділом підтримав українців

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера підбив підсумки поєдинку Ліги націй проти національної команди Грузії (0:0). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MEGOGO.

Перед аналізом виступу власних підопічних італієць солідаризувався з киянами. Він відреагував на чергові ворожі атаки на столицю України. У понеділок росіяни знову спрямували удари на низку об'єктів у місті.

«Перед тим, як говорити про матч, я хотів би обійняти столицю України Київ, яка сьогодні піддалася бомбардуванням країною-терористкою Росією. Ми зараз разом із людьми в Києві та Україні», – заявив Мальдера.

Сам поєдинок італійський тренер назвав непростим. На виступ «синьо-жовтих» вплинула широка ротація. Тренерський штаб провів 10 замін у стартовому складі в порівнянні з попереднім матчем.

«Це був важкий матч. Було складно побудувати команду з такою кількістю змін. Суперник нас поважав, тож сьогодні треба було грати дисципліновано. Команда проявила характер і боролася на полі. Тепер я зосереджений на наступному поєдинку», – розповів Мальдера.

Збірна України набрала чотири очки в двох турах Ліги націй. Принаймні тимчасово «синьо-жовті» вийшли в одноосібні лідери групи 2 Дивізіону B турніру. Наступний матч підопічні італійця зіграють 2 жовтня проти Північної Ірландії у словацькій Трнаві.

До слова, фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй. Ультрас підготували банер із написом «Сухумі – це Сакартвело». Також українські вболівальники виконали такий же «заряд» на трибунах.

Нагадаємо, вінгер Зубков уперше став капітаном збірної України в Лізі націй. Він вивів національну команду з пов'язкою на матч проти збірної Грузії. За «синьо-жовтих» українець дебютував у 2020 році.
 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ війна Збірна України обстріл Ліга націй Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська молодіжка не вийде на турнір
Молодіжна збірна України уникла поразки від Туреччини у відборі до Чемпіонату Європи
26 вересня, 20:59
У жовтні синьо-жовті зіграють три поєдинки
АФУ опублікувала склад жіночої збірної України на матчі елітного раунду відбору Євро-2027
Вчора, 20:02
Максим Хлань на тренуванні української збірної
Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України
Сьогодні, 19:25
Олександр Зубков (у центрі) опанував нову роль
Екслідер «Шахтаря» вперше став капітаном збірної України в Лізі націй
Сьогодні, 19:52
Ультрас надіслали чіткий сигнал
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
Сьогодні, 20:13
Поєдинок завершився без голів
Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
Сьогодні, 20:56

Новини

«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй
«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй
Україна розписала нічию зі збірною Грузії у Лізі націй
Україна розписала нічию зі збірною Грузії у Лізі націй
Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
Збірна України напіврезервним складом зіграла матч Ліги націй проти Грузії: який результат
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
«Сухумі – Сакартвело». Фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй
Екслідер «Шахтаря» вперше став капітаном збірної України в Лізі націй
Екслідер «Шахтаря» вперше став капітаном збірної України в Лізі націй
Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України
Легіонер із чемпіонату Польщі дебютував у збірній України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
46K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua