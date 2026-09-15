Слідчі назвали ймовірну причину смерті акторки Гейден Панеттьєр

У поліції розповіли, як пройшли останні дні життя Гейден Панеттьєр

Правоохоронці повідомили нові деталі смерті американської акторки Гейден Панеттьєр. Слідчі, які працюють над справою, назвали ймовірну причину та підозрюваного, який міг продати зірці синтетичні препарати. Про це пише «Главком» із посиланням на Tмz.

Зазначається, що Гейден Панеттьєр могла померти через одну таблетку оксикодону, яка містила домішки фентанілу. Йдеться про потужний синтетичний опіоїдний анальгетик, який діє як сильне знеболювальне, зокрема сильніше за морфін та героїн. Тож навіть найменша доза здатна викликати зупинку дихання та призвести до смерті.

У постачанні акторці цього препарату підозрюють наркодилера, який передавав їй препарати з чорного ринку. За версією слідства, незадовго до смерті, в день вильоту з Лос-Анджелеса до Південної Кароліни, Гейден Панеттьєр прийняла препарати, які їй надав дилер.

Водночас вже наступного дня вона вжила таблетку оксикодону, яка містила фентаніл, що й стало причиною раптової смерті. Водночас нині ці припущення є лише ймовірними версіями. Офіційні результати токсикологічної експертизи ще не оголошені.

Зазначимо, слідчі також підозрюють, що до смерті Гейден Панеттьєр може бути причетна людина, яка продала їй психоактивні речовини, що викликали зупинку серця. Тож поліція займається пошуком ймовірного підозрюваного, який міг передати Панеттьєр заборонені речовини.

Також повідомлялося, американська акторка Гейден Панеттьєр могла померти від передозування. Річ у тім, що медиків направили до будинку акторки для проведення реанімації людини з передозуванням.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою правоохоронці знайшли у квартирі акторки Гейден Панеттьєр препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію».