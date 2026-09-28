Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів

Марта Холод – це відома українська дизайнерка головних уборів класу та засновниця бренду Marta Holod

«30 років праці перетворилися на попіл»

Російські війська прямим влучанням знищили офіс-виробництво української дизайнерки капелюхів Марти Холод. Про це повідомив чоловік дизайнерки Аксель фон Вольф у Facebook, передає «Главком».

«Сьогодні ворог прямим влучанням повністю знищив офіс-виробництво моєї дружини українського дизайнера капелюхів Marta Holod. 30 років праці перетворилися на попіл…», – йдеться у дописі.

фото: Aksel Von Wolf/Facebook

Зауважимо, що Марта Холод – це відома українська дизайнерка головних уборів класу та засновниця бренду Marta Holod. Її вироби носять зірки кіно, шоубізнесу. Вона працює з Катериною Осадчою з 2005 року.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. Унаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали.

Також зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання російського БпЛА в кафе біля АЗС.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.