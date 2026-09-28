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В Оболонському районі Києва дрон РФ впав на територію нежитлової забудови (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Оболонському районі Києва дрон РФ впав на територію нежитлової забудови (відео)
Пожежа на місці влучання в Оболонському районі
фото: glavcom.ua

На місце пожежі вирушили екстрені служби столиці

Під час чергової ворожої атаки дронів на Київ в Оболонському районі сьогодні, 28 вересня, зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомив мiський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За даними мiського голови, уламки ворожого безпілотника впали на територію нежитлової забудови. На місце події одразу вирушили екстрені служби.

Дим від пожежі в Оболонському районі Києва
Дим від пожежі в Оболонському районі Києва
фото: glavcom.ua

Водночас у мережі поширилася інформація про нібито влучання у ТРЦ Victoria Gardens (колишній ТРЦ «Караван Outlet» на вул. Луговій). Однак згодом ці дані було спростовано.

Наразі фахівці з'ясовують деталі та уточнюють інформацію щодо можливих руйнувань і потерпілих.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки у Броварському районі Київської області фіксують пошкодження цивільної та промислової інфраструктури. За даними ОВА, в одному з населених пунктів району через обстріл виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння.

Також зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

Теги: обстріл пожежа армія відео Київ Віталій Кличко

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