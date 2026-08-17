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Перед судом постане киянин, який збував наркотики та влаштовував «тематичні вечірки»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перед судом постане киянин, який збував наркотики та влаштовував «тематичні вечірки»
Наркотичні речовини, вилучені у затриманого
фото: Національна поліція України

50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці

Перед столичним судом постане чоловік, який збував наркотики й психотропи та влаштовував «тематичні вечірки» для своїх знайомих. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідством встановлено, що 50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці, які надалі збував своїм знайомим особисто – з рук у руки.

Заборонені речовини, вилучені у затриманого
Заборонені речовини, вилучені у затриманого
фото: Національна поліція України
Перед судом постане киянин, який збував наркотики та влаштовував «тематичні вечірки» фото 1
фото: Національна поліція України

«Крім збуту заборонених речовин, чоловік організував у власній оселі місце для їх систематичного вживання, де надалі, під впливом психоактивних речовин відвідувачі влаштовували так звані «тематичні вечірки», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка та провели обшук у його помешканні. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили значну кількість заборонених речовин, зокрема 1,5 кг канабісу, 1 кг кетаміну, 100 грамів галюциногенних грибів, 50 грамів МДМА, 50 грамів амфетаміну, понад 100 таблеток МДМА та понад 150 марок LSD.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 5 млн грн.

Фігуранта було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені речовини правоохоронці направили на експертні дослідження.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва засудив 25-річну жінку до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за контрабанду та підготовку до збуту великої партії наркотиків. За даними слідства, обвинувачена разом із спільником організувала постачання канабісу з Таїланду до України. Наркотики замаскували під «тайський чай» і відправили міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи. Під час митного контролю правоохоронці виявили в посилці майже 1,8 кг канабісу. Жінку затримали одразу після отримання відправлення у відділенні «Укрпошти» в межах контрольованої поставки.

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Теги: Київ наркотики

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