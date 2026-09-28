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«З чого їх роблять?»: біля атакованого РФ будинку в Києві помічено вцілілий поштомат

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«З чого їх роблять?»: біля атакованого РФ будинку в Києві помічено вцілілий поштомат
Працівник «Нової пошти» біля вцілілого поштомата
фото: Юлія Бойко/Facebook

Попри руйнування будівлі поруч, конструкція поштомата залишилася неушкодженою і продовжує працювати

У Києві біля житлового будинку, який зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки 27 вересня, вцілів поштомат «Нової пошти». Світлину з місця події оприлюднила журналістка Юлія Бойко, інформує «Главком».

На опублікованому фото видно, що попри руйнування будівлі поруч, конструкція поштомата залишилася неушкодженою, а працівник компанії завантажує комірки посилками.

Працівник «Нової пошти» перевіряє поштомат після ворожої атаки
Працівник «Нової пошти» перевіряє поштомат після ворожої атаки
фото: Юлія Бойко/Facebook

«Це поштомат «Нової пошти» біля будинку, де вчора прилетіло. Питання – з чого вони їх роблять? Може, нехай питаннями укриттів займаються вони? Надій на місцеву владу нуль...», – зазначила у дописі Бойко.

Нагадаємо, під час останньої повітряної атаки на Київ по обіді 27 вересня зафіксовано влучання у кількох районах столиці. За інформацією Віталія Кличка, протягом 27 вересня в столиці внаслідок атак ворога постраждали дев'ятеро людей. Шістьох поранених медики госпіталізували. В тому числі – одну дитину. 

Вранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей. Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler. 

О 22:30 мер столиці повідомив про падіння уламків БпЛА на покрівлю офісної будівлі у Подільському районі. Екстрені служби прямують на місце.

У Подільському районі уламки безпілотника впали на дах офісної будівлі – виникла пожежа, будівля частково зруйнована. Дещо пізніше зафіксовано влучання в розташований поруч 16-поверховий житловий будинок на рівні сьомого поверху, попередньо є постраждалі. У Печерському районі падіння БпЛА на дах складської будівлі. Є займання. На місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Теги: Київ обстріл укриття Нова пошта

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