У Києві озброєні грабіжники вкрали у жінки 2 млн



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Фото: Еспресо

Відомо, що жінка приїхала на автомобілі «Тойота Кемрі»

На вулиці Здолбунівській у Києві невідомі скоїли розбійний напад і забрали з авто приблизно 2 млн гривень.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Інцидент стався 6 серпня приблизно о 18:00 у Дарницькому районі столиці.

За попередніми даними, за кермом автомобіля «Тойота Кемрі» знаходилася жінка, яка привезла на місце події борг, який мала віддати.

Водій авто не постраждала. Поліцейські розшукують злочинців, введено план «Перехоплення». Правоохоронці орієнтовані на зупинку автомобілів Volkswagen Passat B6, на якому, очевидно, втекли грабіжники.

Раніше повідомлялося, що у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району 10 липня озброєні зловмисники пограбували чоловіка. Напад стався на вулиці Зарічній, 68, біля ресторану «Козацька рада». Невідомий кавказької зовнішності чотири рази вистрілив у постраждалого.