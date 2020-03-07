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    Суспільство

    У Києві зафіксували новий температурний рекорд

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    У Києві зафіксували новий температурний рекорд

    У четвер, 5 березня, було зареєстровано рекорд, який перевищив попередній рекорд цього ж дня 1998 року

    У Центральній геофізичній обсерваторії заявили про ще один березневий температурний рекорд у Києві, який побив позначку 1998 року, говориться в пресцентрі організації.

    «У четвер, 5 березня, температура в Києві піднялася до 15,3 градуса тепла, тим самим перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року в півградуса,» – сказано у повідомленні.

    Крім того, температура під ранок п’ятниці не опустилася нижче 5,7 градуса, тим самим перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований в 1999 році, на 0,7 градуса.

    Як повідомлялося, кліматологи розповіли про парадокси цьогорічної зими в Києві.

    Нагадаємо, погода в Україні в найближчі вихідні, 7-9 березня, очікується теплою – до +17, але з дощами і грозами. 

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