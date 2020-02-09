Водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар



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Водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною

7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого

В Умані водій вигнав з автобуса дітей загиблого на фронті героя російсько-української війни Дмитра Пожарського (1983 – 2014). Небайдужі громадяни розшукали чоловіка, домоглися його звільнення, а також вибачень перед родиною вояка.

Про це йдеться на сторінці Черкаської обласної «Свободи» у Facebook.

«7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого. Не зважаючи на те, що діти показали посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд, водій вигнав їх із автобуса. У салоні було декілька людей, але ніхто не спробував заступитись. Уманські свободівці швидко знайшли перевізника. В результаті водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною», – зазначається у повідомленні.

Причому вибачався він біля могили Дмитра, додають «свободівці».

«Ситуація, що трапилась ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала та і взагалі як людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв!», – наголошують у ВО «Свобода».

Як повідомлялося, торговельна мережа Zara офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою.

Нагадаємо, волонтерку і учасницю АТО висадили вночі з автобуса за вимогу вимкнути російський серіал.

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