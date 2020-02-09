  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар

    • Розсилка
    Водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною - Водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар
    Водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною

    7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого

    В Умані водій вигнав з автобуса дітей загиблого на фронті героя російсько-української війни Дмитра Пожарського (1983 – 2014). Небайдужі громадяни розшукали чоловіка, домоглися його звільнення, а також вибачень перед родиною вояка.

    Про це йдеться на сторінці Черкаської обласної «Свободи» у Facebook.

    «7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого. Не зважаючи на те, що діти показали посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд, водій вигнав їх із автобуса. У салоні було декілька людей, але ніхто не спробував заступитись. Уманські свободівці швидко знайшли перевізника. В результаті водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною», – зазначається у повідомленні.

    Причому вибачався він біля могили Дмитра, додають «свободівці».

    «Ситуація, що трапилась ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала та і взагалі як людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв!», – наголошують у ВО «Свобода». 

    Як повідомлялося, торговельна мережа Zara офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою.

    Нагадаємо, волонтерку і учасницю АТО висадили вночі з автобуса за вимогу вимкнути російський серіал.

    Читайте також:
    Нардеп Кива кличе на роботу водія, який висадив волонтерок з автобуса
    АТО діти Свобода водій цвинтар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ