У Києві на Відрадному потяг розірвав людину



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На місці події працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група

У Києві недалеко від вулиці Козелецька, 13 сталася страшна подія. На залізничній колії потяг збив пішохода. Від отриманих травм він помер миттєво.

Аварія сталася 5 березня. Про це повідомляє Інформатор.

Коли приїхали екстрені служби, то вони побачили страшну картину – тіло чоловіка розірвало на частини. Співробітники залізниці розповіли поліцейським, що про інцидент повідомив машиніст поїзда Інтерсіті, який їхав за маршрутом Львів – Київ.

Машиніст потягу зазначив, що пішохід стрибнув прямо під поїзд. Особа загиблого не встановлена. На вигляд йому близько 35-40 років. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, у Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця.

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