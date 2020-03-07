  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на Відрадному потяг розірвав людину

    • Розсилка
    У Києві на Відрадному потяг розірвав людину

    На місці події працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група

    У Києві недалеко від вулиці Козелецька, 13 сталася страшна подія. На залізничній колії потяг збив пішохода. Від отриманих травм він помер миттєво.

    Аварія сталася 5 березня. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли приїхали екстрені служби, то вони побачили страшну картину – тіло чоловіка розірвало на частини. Співробітники залізниці розповіли поліцейським, що про інцидент повідомив машиніст поїзда Інтерсіті, який їхав за маршрутом Львів – Київ.

    Машиніст потягу зазначив, що пішохід стрибнув прямо під поїзд. Особа загиблого не встановлена. На вигляд йому близько 35-40 років. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця.

    Читайте також:
    ДТП на Київщині: рятувальники витягли водія із зім’ятої кабіни вантажівки
    У вагоні київського метро стався вибух
    Київ потяг аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ