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    Події в Україні

    З’явилося відео моменту смертельної ДТП з маршруткою під Полтавою

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    З’явилося відео моменту смертельної ДТП з маршруткою під Полтавою

    ДТП сталася неподалік від села Вишняки на Полтавщині

    В інтернеті опублікували відео моменту смертельної аварії з маршруткою під Полтавою.

    Запис з відеореєстратора опублікував користувач мережі Сергій Юрійович в Facebook.

    ДТП сталася неподалік від села Вишняки. П’яний водій позашляховика протаранив мікроавтобус. Від удару громадський транспорт перекинувся. Водій легковика, який спричинив аварію, намагався втекти, але його вже затримали.

    Відзначають, що в результаті аварії загинули двоє пасажирів маршрутки. Ще шестеро травмовані. Три людини доставлені в лікарню, один у важкому стані. Раніше писали, що постраждали 11 осіб.

    За попередніми даними, в мікроавтобусі їхали 24 людини.

    «Доручив голові обласної поліції взяти під особистий контроль цю резонансну ДТП», – повідомив голова Полтавської ОДА.

    Нагадаємо, у Києві Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп.

    Як повідомлялося, у Києві на світлофорі Mercedes Sprinter протаранив легковик.

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