З’явилося відео моменту смертельної ДТП з маршруткою під Полтавою



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ДТП сталася неподалік від села Вишняки на Полтавщині

В інтернеті опублікували відео моменту смертельної аварії з маршруткою під Полтавою.

Запис з відеореєстратора опублікував користувач мережі Сергій Юрійович в Facebook.

ДТП сталася неподалік від села Вишняки. П’яний водій позашляховика протаранив мікроавтобус. Від удару громадський транспорт перекинувся. Водій легковика, який спричинив аварію, намагався втекти, але його вже затримали.

Відзначають, що в результаті аварії загинули двоє пасажирів маршрутки. Ще шестеро травмовані. Три людини доставлені в лікарню, один у важкому стані. Раніше писали, що постраждали 11 осіб.

За попередніми даними, в мікроавтобусі їхали 24 людини.

«Доручив голові обласної поліції взяти під особистий контроль цю резонансну ДТП», – повідомив голова Полтавської ОДА.

Нагадаємо, у Києві Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп.

Як повідомлялося, у Києві на світлофорі Mercedes Sprinter протаранив легковик.

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