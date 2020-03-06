Наркоділок, який привіз у Київ «товар» із Німеччини, отримав дев’ять років тюрми

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Психотропні речовини були сховані в упаковки з-під кави Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці вилучили і зловмисника майже 5 тис. таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА

Святошинським районним судом Києва до 9 років позбавлення волі засуджено уродженця м. Черкаси, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Працівники Київської місцевої прокуратури №7 спільно з Подільським управлінням поліції та СБУ затримали обвинуваченого влітку 2017 року на території Києва одразу після його прибуття рейсовим автобусом з території Німеччини.

У ході огляду його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили майже 5 тис. таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, які були сховані в упаковки з-під кави.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що особа за адресою свого проживання незаконно вирощувала коноплі.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту та в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 310 КК України (незаконне вирощування конопель).

«Вироком Святошинського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вказаних кримінальних правопорушеннях та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна», - повідомила прокуратура.