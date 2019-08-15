У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
Поліцейську автівку протаранила водійка Audi
Сьогодні, 15 серпня, на перехресті вулиць Берлінського і Щусєва у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів: Audi та поліцейського Renault.
Аварія трапилася близько 12:00, повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«Попередньо, жінка за кермом Audi рухалася по Берлінського, а Renault із включеними проблисковими маяками - по Щусєва. Всі авто зупинилися, щоб надати перевагу в русі службовому авто, а водійка Audi не побачила. Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.
В результаті ДДТП є потерпілі, але травми виявилися не серйозними.
На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі причини аварії.
Тим часом, рух транспорту ускладнено.