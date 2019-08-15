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    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)

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    Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся і отримав серйозні пошкодження - У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся і отримав серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Поліцейську автівку протаранила водійка Audi

    Сьогодні, 15 серпня, на перехресті вулиць Берлінського і Щусєва у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів: Audi та поліцейського Renault.

    Аварія трапилася близько 12:00, повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Попередньо, жінка за кермом Audi рухалася по Берлінського, а Renault із включеними проблисковими маяками - по Щусєва. Всі авто зупинилися, щоб надати перевагу в русі службовому авто, а водійка Audi не побачила. Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

    В результаті ДДТП є потерпілі, але травми виявилися не серйозними.

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    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)
    У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)

    На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі причини аварії.

    Тим часом, рух транспорту ускладнено.

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