У Києві перекинувся поліцейський Renault (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся і отримав серйозні пошкодження Фото: Київ оперативний

Поліцейську автівку протаранила водійка Audi

Сьогодні, 15 серпня, на перехресті вулиць Берлінського і Щусєва у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів: Audi та поліцейського Renault.

Аварія трапилася близько 12:00, повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Попередньо, жінка за кермом Audi рухалася по Берлінського, а Renault із включеними проблисковими маяками - по Щусєва. Всі авто зупинилися, щоб надати перевагу в русі службовому авто, а водійка Audi не побачила. Внаслідок удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік», - йдеться в повідомленні.

В результаті ДДТП є потерпілі, але травми виявилися не серйозними.

На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі причини аварії.

Тим часом, рух транспорту ускладнено.