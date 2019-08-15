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    На Буковині зіткнулися два мотоцикли, є загиблі

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    <p>Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці</p> - На Буковині зіткнулися два мотоцикли, є загиблі

    Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці

    Учасниками автопригоди виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років

    На Буковині в ДТП за участі двох мотоциклів загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці.

    Поліцейські встановили особи учасників автопригоди. Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років.

    «Від отриманих травм двоє з них загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні», - заявили в поліції.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Оноре де Бальзака, 3б, в Києві сталася ДТП за участю мотоцикла Honda і Opel Omega: мотоцикліст влетів в автомобіль і зламав собі обидві руки.

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