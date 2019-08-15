На Буковині зіткнулися два мотоцикли, є загиблі
Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці
Учасниками автопригоди виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років
На Буковині в ДТП за участі двох мотоциклів загинули двоє людей.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці.
Поліцейські встановили особи учасників автопригоди. Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років.
«Від отриманих травм двоє з них загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні», - заявили в поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Оноре де Бальзака, 3б, в Києві сталася ДТП за участю мотоцикла Honda і Opel Omega: мотоцикліст влетів в автомобіль і зламав собі обидві руки.