На Буковині зіткнулися два мотоцикли, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці

Учасниками автопригоди виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років

На Буковині в ДТП за участі двох мотоциклів загинули двоє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Аварія сталася близько 22:20 14 серпня у селі Стальнівці.

Поліцейські встановили особи учасників автопригоди. Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 24 до 29 років.

«Від отриманих травм двоє з них загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні», - заявили в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Оноре де Бальзака, 3б, в Києві сталася ДТП за участю мотоцикла Honda і Opel Omega: мотоцикліст влетів в автомобіль і зламав собі обидві руки.