На Троєщині мотоцикл на швидкості влетів в Opel (фото, відео)



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Після зіткнення з авто мотоцикл пролетів по дорозі ще близько 10 метрів Фото: Інформатор

Мотоцикліст зламав дві руки і потрапив до лікарні

У четвер, 15 серпня, на вулиці Оноре де Бальзака, 3б в Києві сталася ДТП за участю мотоцикла Honda і Opel Omega: мотоцикліст влетів в автомобіль і зламав собі обидві руки.

Аварія трапилася близько 6:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Opel, він рухався по вулиці Бальзака в бік Північного моста. У якийсь момент він відчув сильний удар ззаду. Пілот Honda на швидкості влетів в задню частину машини, після чого пролетів по дорозі ще близько 10 метрів.

В результаті аварії постраждав мотоцикліст. Його з переломами обох рук госпіталізували в найближчу лікарню. Водій Opel в аварії не постраждав.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка», слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС, які змивали з дороги паливо мотоцикла.

На час оформлення ДТП рух по вулиці Оноре де Бальзака було обмежено, що моментально створило дорожній затор.