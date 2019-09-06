У Києві перекрито канал збуту фальшивих євро (фото)



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Фото: Нацполіція

Група осіб, яку очолив уродженець Казахстану, налагодила розповсюдження фальшивок, які їх спільники друкували у Туреччині

У ході відпрацювання оперативної інформації детективи поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили групу осіб, яка обґрунтовано підозрюється у збуті підроблених грошей в іноземній валюті. Після затримання двох фігурантів із речовими доказами правоохоронці провели обшуки за місцем їх проживання. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов, до складу групи входило троє чоловіків і одна жінка. Організатором виявився уродженець Казахстану, якому «допомагали» двоє мешканців Житомирщини та киянка.

«Спочатку ми затримали двох посередників, які намагалися збути 25 000 підроблених євро. Під час обшуків за місцем мешкання організатора ми виявили ще 21 000 фальшивих банкнот. Речові докази вилучили, а усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив правоохоронець.

Поліцейські з’ясували, що фальшиві євро зловмисники отримували із Туреччини, де їх друкували інші спільники. Столичні поліцейські встановлюють, хто саме виготовляв підроблені купюри та шляхи їх надходження в Україну.

«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали до суду для обрання міри запобіжного заходу затриманим, яким загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав Асланов.