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    У серпні українці купили валюти на $97 млн більше, ніж продали

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    У серпні українці купили валюти на $97 млн більше, ніж продали

    За останній місяць літа населення продало $1 327,2 млн і купило $1 424,2 млн

    У серпні населення купило готівкової валюти на $97 млн більше, ніж продало. Про це йдеться в звітних даних НБУ.

    На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.

    У серпні населення продало $1 327,2 млн і купило $1 424,2 млн.

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    Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на $97 млн більше, ніж продало.

    Як повідомлялось, за підсумками 2018 року населення продало валюти на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.

    Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на $1,481 млрд більше, ніж купило.

    Як повідомлялось, 2 вересня українській гривні виповнилось 23 роки. Про це повідомили у Національному банку України. Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.

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