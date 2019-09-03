У серпні українці купили валюти на $97 млн більше, ніж продали
За останній місяць літа населення продало $1 327,2 млн і купило $1 424,2 млн
У серпні населення купило готівкової валюти на $97 млн більше, ніж продало. Про це йдеться в звітних даних НБУ.
На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.
У серпні населення продало $1 327,2 млн і купило $1 424,2 млн.
Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на $97 млн більше, ніж продало.
Як повідомлялось, за підсумками 2018 року населення продало валюти на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.
Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на $1,481 млрд більше, ніж купило.
Як повідомлялось, 2 вересня українській гривні виповнилось 23 роки. Про це повідомили у Національному банку України. Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.