Пожежа в Запоріжжі: поліція встановила особи загиблих

Слідчі допитали п'ять осіб, порушено кримінальну справу

За попередніми висновками, пацієнти та медик коронавірусного відділення в запорізькій інфекційній лікарні померли через отруєння чадним газом.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, загиблим пацієнткам було 91, 76 і 64 роки, вони перебували в реанімації відділення для хворих на коронавірус під апаратами ШВЛ. Також загинула лікар-анестезіолог, їй було 26 років.

Постраждали ще один анестезіолог і медбрат. Їх госпіталізували з опіками і отруєнням продуктами горіння. Вдалося врятувати вісім осіб.

За фактом пожежі почали кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Слідчі допитали п’ять осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії обласної поліції.