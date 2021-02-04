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    Події в Україні

    Пожежа в Запоріжжі: поліція встановила особи загиблих

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    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб - Пожежа в Запоріжжі: поліція встановила особи загиблих
    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб
    Фото: ДСНС

    Слідчі допитали п'ять осіб, порушено кримінальну справу

    За попередніми висновками, пацієнти та медик коронавірусного відділення в запорізькій інфекційній лікарні померли через отруєння чадним газом.

    Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

    За її словами, загиблим пацієнткам було 91, 76 і 64 роки, вони перебували в реанімації відділення для хворих на коронавірус під апаратами ШВЛ. Також загинула лікар-анестезіолог, їй було 26 років.

    Постраждали ще один анестезіолог і медбрат. Їх госпіталізували з опіками і отруєнням продуктами горіння. Вдалося врятувати вісім осіб.

    За фактом пожежі почали кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

    Слідчі допитали п’ять осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії обласної поліції.

    У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули чотири людини – лікар і три пацієнта. Ще двоє людей постраждали.

    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

    Зранку 4 лютого, в Запоріжжя негайно відправився глава МОЗ Максим Степанов, для встановлення обставин трагедії. 

    Теги: Запоріжжя пожежа Генпрокурор лікар отруєння Максим Степанов поліція Ірина Венедіктова коронавірус
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