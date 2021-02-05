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    Коронавірус шириться Києвом: оперативні дані від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн брифінг - Коронавірус шириться Києвом: оперативні дані від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко візвітував про ситуацію в місті

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • яку кількість киян протестували на Covid-19;
    • скільки немовлят народилося в Києві за минулий тиждень;
    • скільки шкіл та садків закрито на карантин;
    • про роботу пунктів обігріву в столиці;
    • про перевірку комунальних медзакладів на дотримання правил протипожежної безпеки.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 4 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 321 людини. Це на 21 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 лютого було 342 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129506 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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