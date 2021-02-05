Коронавірус шириться Києвом: оперативні дані від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Віталій Кличко візвітував про ситуацію в місті
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
- яку кількість киян протестували на Covid-19;
- скільки немовлят народилося в Києві за минулий тиждень;
- скільки шкіл та садків закрито на карантин;
- про роботу пунктів обігріву в столиці;
- про перевірку комунальних медзакладів на дотримання правил протипожежної безпеки.
Як повідомлялося, за минулу добу, 4 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 321 людини. Це на 21 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 лютого було 342 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129506 випадків захворювання на Covid-19.