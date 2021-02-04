Загинула, рятуючи чиєсь життя. Що відомо про 26-річну лікарку із Запоріжжя

Під час пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі загинула 26-річна Ольга Глива

«Гарна, чесна, чиста людина, яку любили і поважали всі»

Під час пожежі в ковід-відділенні інфекційної лікарні в Запоріжжі загинула 26-річна лікар-анестезіолог Ольга Глива.

Як розповіли в Запорізькому державному медуніверситеті, вона закінчила навчання з відзнакою, а в минулому році закінчила інтернатуру.

«Попереду було ціле життя, яку молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна виконала свою місію на цій землі - до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів», - відзначили там.

Про лікарку також написала відома інфекціоністка Ольга Голубовська.

Вона вважає, що це страшно, коли «від чийогось головотяпства гинуть талановиті, розумні, віддані своїй професії люди, наш золотий фонд, якого все менше і менше з кожним роком».

«Ольга Сергіївна Глива - червоний диплом медуніверситету, закінчення інтернатури в 2020 році, лікар-реаніматолог, 26 років... гарна, чесна, чиста людина, яку любили і поважали всі - і хворі, і персонал... все життя, присвячене порятунку людей, було попереду… І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, інтубуючи хворого», - написала Голубовська та висловила співчуття рідним загиблих у страшній пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.