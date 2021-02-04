Пожежа в запорізькій лікарні: родини загиблих отримають компенсації

Запорізька обладміністрація провела заасідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, куди запросили пресу

Гроші виділено із резервного фонду обласного бюджету

Родини загиблих у пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя отримають матеріальну допомогу. Їм нададуть по 50 тисяч гривень.

Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Із резервного фонду обласного бюджету нададуть по 50 тисяч гривень кожній родині. На базі Запорізької облдержадміністрації діятиме цілодобова гаряча лінія 0 800 503 508 для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.