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    Пожежа в запорізькій лікарні: родини загиблих отримають компенсації

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    Запорізька обладміністрація провела заасідання комісії&nbsp;з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, куди запросили пресу&nbsp; - Пожежа в запорізькій лікарні: родини загиблих отримають компенсації
    Запорізька обладміністрація провела заасідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, куди запросили пресу 
    Фото: Запорізька ОДА

    Гроші виділено із резервного фонду обласного бюджету

    Родини загиблих у пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя отримають матеріальну допомогу. Їм нададуть по 50 тисяч гривень.

    Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Із резервного фонду обласного бюджету нададуть по 50 тисяч гривень кожній родині. На базі Запорізької облдержадміністрації діятиме цілодобова гаряча лінія 0 800 503 508 для допомоги постраждалим.

    Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

     Читайте також: Загинула, рятуючи чиєсь життя. Що відомо про 26-річну лікарку із Запоріжжя
    Теги: Запоріжжя пожежа трагедія медицина місцева влада гроші лікар смерть лікарня гуманітарна допомога
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