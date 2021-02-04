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    Пожежа в Запоріжжі: горіло Covid-відділення, четверо загиблих

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    Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні - Пожежа в Запоріжжі: горіло Covid-відділення, четверо загиблих
    Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні
    Фото: Суспільне Запоріжжя

    Загиблі – молода лікарка 1994 року народження та троє пацієнтів

    В Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та лікарка.

    Відповідну інформацію на місці події підтвердив голова ОДА Олександр Старух.

    «Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м2 відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано вісім людей, але знайдено чотири тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів», – цитує Старуха «Укрінформ».

    Причини пожежі наразі з'ясовуються. 

    Відомо, що вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. На першому поверсі, де відбулась подія, пацієнтів не залишилось. Всього в корпусі перебувало 29 людей. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. 

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    Пожежа в Запоріжжі: горіло Covid-відділення, четверо загиблих
    Пожежа в Запоріжжі: горіло Covid-відділення, четверо загиблих
    Пожежа в Запоріжжі: горіло Covid-відділення, четверо загиблих

    «На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легень. Їх виносили на руках», – додав очільник Запорізької ОДА.

    Відомо, що буде створена комісія, яка має розібратись в ситуації. На місці події створили пост дезінфекції.

    Раніше повідомлялося, що близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.

    Теги: Запоріжжя пожежа ДСНС лікарня рятувальники
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