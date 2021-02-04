Пожежа в Запоріжжі: головний лікар «інфекційки» назвав причину займання

В Запорізькій ОДА провели екстрену нараду обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Головний лікар Запорізької інфекційноїлікарні Володимир Шинкаренко повідомив, що пожежа виникла внаслідок займання медичного обладанання.

Вогонь спалахнув в одному з реанімаційних боксів, – пояснив лікар під час екстреної наради обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – передає 061.

«Попередні причини встановить слідство, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання», – сказав головлікар.

За словами Шинкаренка, пацієнтів з реанімації евакуювали силами швидкої медичної допомоги та персоналу лікарні. З них сімох госпіталізували в інші медзаклади міста. Також було госпіталізовано двох працівників лікарні, які отримали опіки.

«Лікар приймального відділення проявив мужність і героїзм і своїми діями він наблизив варіант, коли люди залишилися живі», – сказав головлікар.

Місцеве видання Zабор з посиланням на свої джерела повідомило, що, за попередньою інформацією, сталося коротке замикання апарату ШВЛ. Через велику кількість кисню все моментально спалахнуло.

Також видання називає ім'я загиблої лікарки. Ольга Глива, мала 26 років, родом з Кропивницького, в Запорізькій інфекційній лікарні вона проходила інтернатуру і з 2020 року вже працювала тут, як лікар.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом.

Загинули чотири людини – лікар-анестезіолог і три пацієнтки. Ще один анестезіолог і медбрат постраждали, їх госпіталізували з опіками і отруєнням продуктами горіння. Вісьмох осіб, які перебували в реанімації вдалося врятувати.

Поліція встановила особи загиблих, також допитала п'ять осіб та порушила кримінальну справу. За попередньою версією, причиною смерті людей стало отруєння чадним газом.

В Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби.