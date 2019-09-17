Суд арештував нерухомість заводу «Кузня на Рибальському»



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Київський завод «Кузня на Рибальському»

Свідком у справі купівлі-продажу столичного заводу «Кузня на Рибальському» проходить колишній президент України Петро Порошенко

Печерський суд Києва арештував всю нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка.

Про це написав у Facebook колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Також інформацію про арешт майна підтвердили hromadske у Державному бюро розслідувань.

«Арешт активів відбувся в рамках початого за моєю заявою кримінального провадження щодо легалізації та відмивання доходів і несплаті податків. Головними фігурантами справи є Порошенко та Тігіпко», — написав Портнов.

Нагадаємо, Портнов подав заяву щодо того, що Петро Порошенко через кіпрську компанію начебто «відмив» 300 мільйонів доларів з продажу свого заводу «Кузня на Рибальському» Сергієві Тігіпку і не сплатив із них податки.

У своїй заяві Портнов стверджує, що Тігіпко просто не має таких грошей для купівлі заводу, і тому продаж нібито є фіктивним. Також Порошенку закидають приховування реального власника заводу і фіктивне підприємництво — нібито він після «продажу» залишив контроль над заводом за собою.

25 липня Порошенко вперше прийшов на допит у ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському». Після допиту Порошенка у ДБР на нього намагались напасти.