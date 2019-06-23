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    У Києві після Маршу рівності побили маріупольського активіста

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    Моржова з його другом відстежили після Маршу - У Києві після Маршу рівності побили маріупольського активіста
    Моржова з його другом відстежили після Маршу

    До Моржова підбігли чотири чоловіка, спочатку забризкали газом, а коли він впав, били ногами, - активістка

    У Києві після проведення Маршу Рівності невідомі побили маріупольського активіста та волонтера Сергія Моржова.

    Про це повідомила активістка «Платформи ТЮ» на сторінці у Facebook.

    Вона зауважила, що Моржова з його другом відстежили після Маршу.

    «Після прайду хлопці поїхали на Чернігівську та прямували до друзів, в яких вони зупинилися. Чотири чоловіка підбігли, спочатку забризкали газом, а коли Сергій впав, били ногами», — написала вона.

    Як повідомлялося, голова Національної поліції Сергій Князєв стверджує, що затримань на КиївПрайді не було.

    Нагадаємо, раніше в київській поліції повідомили, що правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності в Києві. Співробітники поліції вилучили у затриманих, так би мовити, знаряддя для підготовки провокацій. Ймовірно, мова йде про екскременти, розфасовані в презервативах.

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