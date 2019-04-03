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    У Києві планується масштабний ремонт тепломереж

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    У Києві планується масштабний ремонт тепломереж

    Перекладку розподільчих і магістральних трубопроводів планують здійснити на 120 об’єктах

    Одразу після завершення опалювального сезону, яке заплановано у Києві на 6 квітня, Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочинає масштабну ремонтну програму тепломереж.

    Перекладку розподільчих і магістральних трубопроводів планують здійснити на 120 об’єктах. Ремонтна програма охопить усі райони міста Києва. Однак найактивніша робота здійснюватиметься на Троєщині, Борщагівці, Оболоні, де комунікації найбільш зношені і кількість аварій дуже висока. Про це повідомив сьогодні під час прес-брифінгу головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

    «Цього року для перекладки ми застосуємо нові надійні технології, які допоможуть зменшити тепловтрати, подовжити термін експлуатації мереж і підвищити надійність наданих послуг. Для подачі централізованого опалення будемо використовувати труби з попередньою ізоляцією, гідроізоляцією та аварійною сигналізацією. У майбутньому це значно полегшить пошук пошкоджень на мережі та забезпечить скорочення часу ремонту. А для подачі гарячого водопостачання – гнучкі, легкі та стійкі до перепадів температур і тиску полімерні трубопроводи. Саме завдяки цьому одна бригада із 4 осіб, без використання зварювальної та спецтехніки, забезпечує прокладку до 400 м трубопроводів за зміну. Загалом КП «Київтеплоенерго» планує замінити близько 130 км тепломереж», – зазначив Паливода.

    Гарантійний термін експлуатації труб не менше 30-40 років. Саме протягом цього часу трубопроводи зберігають низький коефіцієнт теплопровідності, що знизить тепловтрати і забезпечить надійність теплопостачання, а також зменшить кількість аварій.

    Як повідомлялося, опалювальний сезон у Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

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