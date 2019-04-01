Аварія на тепломережі в центрі Києва: провалля посеред дороги і потоки окропу (фото, відео)
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У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі
Сьогодні, 1 квітня, сталися два пошкодження магістральних тепломереж за адресами вул. Ділова, 3 та провулок К. Гордієнка, 2а у Печерському районі Києва.
Наразі аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацію пошкоджень, повідомляють «тепловики».
«Пошкодження призвели до витоку теплоносія на зовні. Однак аварійні бригади оперативно відреагували і перекрили воду, локалізувавши місце аварії. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють у соцмережі, потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.
«У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі. Спеціалісти працюють над оперативним переключенням споживачів до інших теплоджерел, щоб відновити постачання тепла і гарячої води мешканцям Печерського району», - інформують у «Київтеплоенерго».
Роботи триватимуть до повної ліквідації пошкоджень.