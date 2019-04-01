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    Аварія на тепломережі в центрі Києва: провалля посеред дороги і потоки окропу (фото, відео)

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    Через аварію на тепломережі на дорозі утворилося провалля - Аварія на тепломережі в центрі Києва: провалля посеред дороги і потоки окропу (фото, відео)
    Через аварію на тепломережі на дорозі утворилося провалля
    Фото: Київтеплоенерго

    У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі

    Сьогодні, 1 квітня, сталися два пошкодження магістральних тепломереж за адресами вул. Ділова, 3 та провулок К. Гордієнка, 2а у Печерському районі Києва.

    Наразі аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацію пошкоджень, повідомляють «тепловики».

    «Пошкодження призвели до витоку теплоносія на зовні. Однак аварійні бригади оперативно відреагували і перекрили воду, локалізувавши місце аварії. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

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    Як повідомляють у соцмережі, потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

    «У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі. Спеціалісти працюють над оперативним переключенням споживачів до інших теплоджерел, щоб відновити постачання тепла і гарячої води мешканцям Печерського району», - інформують у «Київтеплоенерго».

    Роботи триватимуть до повної ліквідації пошкоджень.

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