Аварія на тепломережі в центрі Києва: провалля посеред дороги і потоки окропу (фото, відео)



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Через аварію на тепломережі на дорозі утворилося провалля Фото: Київтеплоенерго

У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі

Сьогодні, 1 квітня, сталися два пошкодження магістральних тепломереж за адресами вул. Ділова, 3 та провулок К. Гордієнка, 2а у Печерському районі Києва.

Наразі аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацію пошкоджень, повідомляють «тепловики».

«Пошкодження призвели до витоку теплоносія на зовні. Однак аварійні бригади оперативно відреагували і перекрили воду, локалізувавши місце аварії. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у соцмережі, потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

«У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі. Спеціалісти працюють над оперативним переключенням споживачів до інших теплоджерел, щоб відновити постачання тепла і гарячої води мешканцям Печерського району», - інформують у «Київтеплоенерго».

Роботи триватимуть до повної ліквідації пошкоджень.